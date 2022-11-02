02.11.2022 21:48 Дмитро Колонєй

Кава та чим можна її замінити: рецепти напоїв

Пропонуємо п'ять варіантів натуральних енергетиків.



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Як пише РЕДПОСТ , життя постійно вимагає від нас витрат енергії, відновити яку ми намагаємося, вдаючись до енергетичних напоїв – як кави, так і енергетики з магазинів. Проте все частіше можна почути попередження, що від таких напоїв варто відмовитись, адже вони можуть нашкодити здоров'ю. У цій статті зібрано 5 натуральних енергетиків, які підбадьорять і не завдадуть шкоди. До того ж, вживати їх можна щодня.

У чому криється небезпека кави та енергетиків

Кава

Продукт натурального походження. Правильно приготовлений напій може принести користь організму та підбадьорити. Однак вважається, що надмірне його вживання може бути шкідливим. Все тому, що спочатку каву насичує енергією, але потім швидко її забирає. У такому разі людині доводиться поповнювати запаси енергії новою філіжанкою напою. А це призводить до того, що люди просто залежать від кофеїну і п'ють кавовий напій регулярно.

Енергетичні напої, у свою чергу, мають не завжди натуральний склад, що завдає шкоди здоров'ю, і той же кофеїн, вміст якого може перевищувати допустиму норму. Тому, якщо хочете, щоб ваше здоров'я було міцним, вживання таких напоїв варто скоротити або відмовитися від них.

Між тим, природа дає людям безліч продуктів, які стимулюють організм та підвищують розумову працездатність.

Зелений чай

Цей напій містить у складі мало кофеїну та майже не має танінів, які спочатку дають, а потім забирають енергію.Регулярне вживання зеленого чаю покращує кровообіг, концентрацію та загальне самопочуття. У день достатньо випивати одну чашку напою, а зробити його ще смачнішим і кориснішим допоможуть лимон і кориця.

Яблучний сік

Ці фрукти допомагають наситити організм корисними вітамінами, підбадьорюють і додають багато сил та енергії. Примітно, що цей продукт не має жодних побічних ефектів. Вживати яблучний сік краще з ранку, це допоможе швидше прокинутися. А прийом цих фруктів в обід або ввечері допоможе позбавитися втоми.

Імбирні напої

Напій з імбиру має зміцнюючі та стимулюючі властивості. Його вживання додасть енергію, покращить настрій та дозволить надовго залишатися в тонусі. Це чудова заміна кави та енергетичних напоїв.

Чай з ягід лимонника

Ягоди лимонника є джерелом життєвих сил та органічних кислот. Вони мають тонізуючі властивості, тому легко підбадьорять і в ранковий, і у вечірній час. Приготувати чай із ягодами нескладно. Столову ложку свіжих або сухих плодів потрібно залити 500 мл окропу і настояти протягом години. Після цього напій готовий до вживання. Урізноманітнити його можна, додавши ложку меду, цукру чи варення.

Чай з настойкою женьшеню

Цей препарат можна купити у будь-якій аптеці. Вживати його бажано згідно з інструкцією, також можна додавати до готового зеленого чаю. Випивши з ранку такий напій, можна зарядитися енергією на весь день і стати продуктивнішим. Крім того, такий напій не має негативного впливу на сон.