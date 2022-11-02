02.11.2022 20:53 Дмитро Колонєй

У Харкові вручили ноутбуки представникам навчальних закладів

У Харків комп’ютерна техніка надійшла за сприяння компанії Google та фонду ЮНЕСКО.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОДА, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов вручили представникам 40 навчальних закладів області сертифікати на нові ноутбуки, які надійшли за сприяння компанії Google та фонду ЮНЕСКО. Загалом Україна отримала 30000 ноутбуків для закладів освіти, з них 5186 - для вчителів Харківщини.

«Саме це є великою підтримкою держави від наших міжнародних партнерів, зокрема і Харківщини, яка сьогодні є форпостом, опорним пунктом України», - зазначив Сергій Шкарлет.

Ноутбуки допоможуть забезпечити якісну дистанційну освіту, в тому числі на деокупованих територіях області.

«Освітній процес на Харківщині йде. Ми навчаємо дітей під кулями. Дійсно, важко, особливо на деокупованих територіях. Дякую всім педагогам за ту стійкість, за ту витривалість, за той професіоналізм, який ви демонструєте щодня, навчаючи наших дітей», - наголосив Олег Синєгубов.

Потреба у техніці найбільш гостра саме у населених пунктах Харківщини, які пережили окупацію. За словами голови Куньєвської сільради Нерсеса Нерсисяна, до повномасштабного вторгнення в громаді було 3 загальноосвітні навчальні заклади. Під час окупації ворожими військами, усе шкільне майно було викрадено, а 2 з 3 шкіл – знищені.

«Наші заклади освіти з 1 вересня почали онлайн-навчання. Зараз відновлюємо Інтернет на території громади. Тому ці ноутбуки будуть дуже доречними, наші вчителі на них чекають. Для нашої громади передбачено 55 ноутбуків – це повністю задовольняє потреби освітньої сфери», - додав Нерсес Нерсис.