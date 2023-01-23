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23.01.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Центральному парку Харкова збирають теплі речі для мешканців деокупованих територій

Фактично два тижні відбувається збір теплих речей для громадян.

одяг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харкові фактично два тижні відбувається збір теплих речей для людей із деокупованих населених пунктів, біженців та мешканців прифронтових громад.
 
Вже було передано 450 мішків з одягом, дитячим харчуванням, взуттям, підгузками та ковдрами.
 
Зокрема, допомогу отримали в місті Ізюмі, Шевченковому, Лозівській, Дворічанській, Чугуївській, Іванчуківській та Вільхуватській громадах, а також жителі Костянтинівки, Дружківки та Торця на Донеччині, мешканці гуртожитку для евакуйованих осіб у Харкові. Збір речей триває.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові отримали обігрівачі мешканці постраждалих від обстрілів квартир.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, помощь
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