23.01.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

У Центральному парку Харкова збирають теплі речі для мешканців деокупованих територій

Фактично два тижні відбувається збір теплих речей для громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харкові фактично два тижні відбувається збір теплих речей для людей із деокупованих населених пунктів, біженців та мешканців прифронтових громад.

Вже було передано 450 мішків з одягом, дитячим харчуванням, взуттям, підгузками та ковдрами.

Зокрема, допомогу отримали в місті Ізюмі, Шевченковому, Лозівській, Дворічанській, Чугуївській, Іванчуківській та Вільхуватській громадах, а також жителі Костянтинівки, Дружківки та Торця на Донеччині, мешканці гуртожитку для евакуйованих осіб у Харкові. Збір речей триває.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові отримали обігрівачі мешканці постраждалих від обстрілів квартир.



