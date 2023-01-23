23.01.2023 18:00 Віталій Хінєвіч
У Центральному парку Харкова збирають теплі речі для мешканців деокупованих територій
Фактично два тижні відбувається збір теплих речей для громадян.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
У Харкові фактично два тижні відбувається збір теплих речей для людей із деокупованих населених пунктів, біженців та мешканців прифронтових громад.
Вже було передано 450 мішків з одягом, дитячим харчуванням, взуттям, підгузками та ковдрами.
Зокрема, допомогу отримали в місті Ізюмі, Шевченковому, Лозівській, Дворічанській, Чугуївській, Іванчуківській та Вільхуватській громадах, а також жителі Костянтинівки, Дружківки та Торця на Донеччині, мешканці гуртожитку для евакуйованих осіб у Харкові. Збір речей триває.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові отримали обігрівачі
мешканці постраждалих від обстрілів квартир.
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