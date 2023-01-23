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23.01.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

Харків'яни можуть у телефонному режимі дізнатися про заборгованість та передати показання водомерів

Для мешканців міста доступні телефони інформаційного центру.

Харківводоканал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що на підприємстві працюють телефони інформаційного центру. Харків'яни мають можливість у телефонному режимі вирішити свої питання та отримати необхідну інформацію.
 
«За телефонами інформаційного центру абоненти можуть передати показання квартирних приладів обліку холодної та гарячої води, дізнатися про нарахування та заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, а також отримати вичерпну інформацію від операторів з інших питань, що цікавлять», - зазначили на підприємстві.
 
Телефони інформаційного центру КП «Харківводоканал»: 707-57-57, 757-82-80 (з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, з 8:00 до 15:45 у п’ятницю), крім суботи та неділі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники упорядковують зливову каналізацію.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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