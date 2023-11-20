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20.11.2023  07:46   Рита Парфенова

Снігопад у Харкові (фото)

Проти ночі з 19 на 20 листопада у місті випав перший у цьому сезоні сніг.


Фото: РЕДПОСТ

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, комунальники з ночі вийшли на прибирання вулиць від снігу

Раніше синоптики прогнозували, що протяном дня у Харкові йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.

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Тэги:  жкх, сніг, харків
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