31.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули аварії у житловому районі Харкова

Ремонтники продовжують поновлювати подачу води городянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

30 січня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 17 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 13 оглядових колодязів. Зокрема, в Новобаварському районі ремонтники ліквідували три аварії на магістралях на вул. Полтавський Шлях (діаметр 400 та 150 мм) та вул. Джутовій (200 мм).

«Досить складним виявилося одне з пошкоджень на трубопроводі діаметром 150 мм на вулиці Полтавський Шлях. Тому, довелося на деякий час відключити водопостачання та якнайшвидше провести комплекс відновлювальних заходів. Маючи все необхідне, досвідчені ремонтники впоралися з відповідальним завданням у встановлений термін. А ось на магістралі на вулиці Джутовій, яка забезпечує водою мешканців приватного сектору, обійшлися без відключення харків'ян від водопостачання. Спрацювали оперативно та якісно. Після завершення робіт всі території упорядкували», - поінформував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні, 31 січня, 21 бригада розпочала ліквідацію 18 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце, точну адресу і надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники за тиждень усунули 85 аварійних ситуацій на водоводах.



