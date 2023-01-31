31.01.2023 12:09 Рита Парфенова

СБУ встановили особу окупанта рф, який розчленував фермера на Харківщині

Під час тимчасового захоплення Куп’янського району Харківщини російський військовослужбовець вчинив умисне вбивство цивільного.

Як повідомляє РЕДПОСТ, особу російського злочинця, який скоїв вбивство, встановила Служба безпеки України.



Воєнним злочинцем виявився 35-річний громадянин росії, військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку зс рф, мешканець Курської області Віталій Піддубний. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.



Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Куп'янського району та міста Балаклія на Харківщини.



Встановлено, що на окупованих українських територіях цей злочинець спільно з іншими рашистами займався пошуком осіб, які вільно висловлюють проукраїнську позицію.



Так, ввечері 31 липня Піддубний разом з двома іншими військовослужбовцями зс рф приїхав до с. Безмятежне Куп'янського району. Там зловмисник знайшов керівника місцевого фермерського господарства. Фермер був родом із Закарпатської області, з активною проукраїнською позицією. Односельці називали його «Вуйком».

Військовий підізвав до себе фермера, і коли чоловік підійшов, вистрелив йому в голову з автомата. Чоловік впав на землю і помер на місці.

Потім вбивця намагався приховати сліди свого злочину. Він відрубав від мертвого тіла українця голову та усі кінцівки, після чого переніс тіло потерпілого до автівки, на якій він приїхав, облив бензином і підпалив. Відрубані частини тіла рашистський нелюд приховав в іншому місці, яке наразі невідоме.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили воєнному злочинцю про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ встановила особу командира авіаполку рф, за чиїм наказом знищили будинок культури у Лозовій.



