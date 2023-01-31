31.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Протягом доби росіяни атакували території громад на Куп’янському, Харківському та Чугуївському напрямках. Усі снаряди випущені по житловому сектору. Є загиблі й травмовані серед мирного населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що 30 січня окупанти вдарили по містах та селах прикордоння області із РСЗВ «Ураган», артилерії, мінометів та танків.

Близько 10:20 ворог вкотре обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району.

Внаслідок ворожої атаки на подвір’ї власного будинку загинув 62-річний чоловік. Літня мешканка міста отримала мінно-вибухову травму та була госпіталізована до лікарні.

Протягом доби масованого обстрілу з боку окупаційних військ зазнав Куп’янськ. Противник гатив по місту зі ствольної та реактивної артилерії. В результаті події постраждав 41-річний містянин, медики надали йому необхідну допомогу.

Снаряди ворога пошкодили приватні будинки: вибухова хвиля вибила шибки, уламки побили дахи та стіни, потрощили фасади та паркани, припарковані у дворі автомобілі.

Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти, вибухотехніки ретельно відпрацювали усі факти обстрілів населених пунктів Харківщини.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом жінка отруїлась угарним газом.



