31.01.2023 09:43 Рита Парфенова

Під Харьковом жінка отравилась угарним газом

пожежа в приватному будинку одного із села Харківської області причиною завдав шкоди його господині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області, у селі Котляри Харківського району 30 січня сталася пожежа з постраждалими.



Плдоща загоряння склала 10 кв.м., вогонь оперативно ліквідували рятувальники 11-ї ДПРЧ з Харкова.

Під час пожежі отримала отруєння чадним газом та опіки верхньої кінцівки 63-річна господиня оселі.

Причина виникнення пожежі встановлюється.



Раніше РЕДПОСТ писав, що на згарищі приватної оселі в селі Студенок Ізюмському районі виявили загиблу літню жінку.



