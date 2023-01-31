Під Харьковом жінка отравилась угарним газом

пожежа в приватному будинку одного із села Харківської області причиною завдав шкоди його господині.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області, у селі Котляри Харківського району 30 січня сталася пожежа з постраждалими.
Плдоща загоряння склала 10 кв.м., вогонь оперативно ліквідували рятувальники 11-ї ДПРЧ з Харкова.
Під час пожежі отримала отруєння чадним газом та опіки верхньої кінцівки 63-річна господиня оселі.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на згарищі приватної оселі в селі Студенок Ізюмському районі виявили загиблу літню жінку.
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