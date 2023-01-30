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30.01.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники виявили тіло людини

В Ізюмському районі сталася пожежа.

Харківська область пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 30 січня о 7:03 рятувальники отримали інформацію про пожежу у селі Студенок.
 
На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на весь будинок. Площа загоряння становила 60 квадратних метрів. Дерев'яні конструкції будинку було знищено.
 
Під завалами таких конструкцій було знайдено тіло господині будинку 1938 року народження.
 
На ліквідацію пожежі знадобилось близько 4 годин. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники у Харківській області знайшли труп чоловіка.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харьков, харків
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