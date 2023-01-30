    
Главная Новини Харкова Влада У зруйнованому ворогом будинку відновлюють комунікації - Ігор Терехов
30.01.2023  16:51   Дмитро Колонєй

У зруйнованому ворогом будинку відновлюють комунікації - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як тривають роботи у постраждалому від ракетного удару будинку

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у будинку в центрі Харкова, що напередодні постраждав від російського обстрілу, відновлюють комунікації. Про це на місці події повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
За його словами, зараз там розбирають завали і проводять експертну оцінку руйнувань. Під’їзд, у який влучила ракета, необхідно буде розібрати і відбудувати, в інших вже працюють комунальники. Там відновлюватимуть тепло- і водопостачання. Світло і газ планують дати до кінця дня, максимум - до завтра.
 
Через обстріл загинула жінка, ще троє людей постраждали. Ігор Терехов зазначив, що родині загиблої нададуть всю необхідну підтримку.
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  удар по будинку с300, обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Влада Ігор Терехов розповів, як планують відновлювати зруйнований ракетним ударом будинок в центрі Харкова 30.01 Суспільство Що чекає на евакуйованих з розбитого ракетою будинку в центрі Харкова 30.01 ЖКГ Комунальники Харкова відновлюють опалення в будинку, в який влучила ракета
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 