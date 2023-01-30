30.01.2023 16:51 Дмитро Колонєй

У зруйнованому ворогом будинку відновлюють комунікації - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як тривають роботи у постраждалому від ракетного удару будинку

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у будинку в центрі Харкова, що напередодні постраждав від російського обстрілу, відновлюють комунікації. Про це на місці події повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, зараз там розбирають завали і проводять експертну оцінку руйнувань. Під’їзд, у який влучила ракета, необхідно буде розібрати і відбудувати, в інших вже працюють комунальники. Там відновлюватимуть тепло- і водопостачання. Світло і газ планують дати до кінця дня, максимум - до завтра.

Через обстріл загинула жінка, ще троє людей постраждали. Ігор Терехов зазначив, що родині загиблої нададуть всю необхідну підтримку.



