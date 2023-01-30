30.01.2023 11:51 Рита Парфенова

Що чекає на евакуйованих з розбитого ракетою будинку в центрі Харкова

Мешканцям будинку у Київському районі Харкова, постраждалім внаслідок ракетного удару ввечері 29 січня, у разі потреби нададуть тимчасове житло.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в етері национального телемарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у центрі Харкова повністю зруйнований 4-й та частково 3-й поверхи будівлі.



15 мешканців цього будинку було евакуйовано одразу після вибуху. Трьом людям була надана необхідна медична допомога. Ще одну жінку шукали в завалах три години. Нажаль, вона знайдена мертвою, бо отримані травми були несумісні з життям.



Наразі підрозділи ДСНС визначають аварійність будинку. Напевне, частково його буде знесено, оскільки основне завдання зараз усунути ризик подальшої руйнації будівлі. Також спеціалісти ДСНС обстежують сусідні будинки, які також могли отримати пошкодження. Роботи з ліквідації наслідків тривають.



Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення несучої конструкції будівлі, після чого Харківською міською владою буде прийнято рішення про відновлення або остаточне знесення цього житлового будинку.

Поки що усім постраждалим за потреби нададуть місця для тимчасового проживання. Цим питанням міська влада буде займатися сьогодні. За пілотною програмою, розробленої на Харківщині, тимчасове житло скоріш за все предоставлять у гуртожитках вищих навчальних закладів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.



