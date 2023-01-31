Комунальні послуги повертають у зруйнований ракетою будинок в центрі Харкова

У непошкоджені ракетою під’їзди чотириповерхівки у Київському районі Харкова подали опалення й газ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Опалення до будинку повернули о п’ятій годині вечора 30 січня. Також у 3 та 4 під'їздах будинку відновили подачу газу для приготування їжі.
Зараз комунальники працюють над тим, шоб закрити контури та відновити подачу води до квартир.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.
Комментариев: 0
День краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний сніг.
У останній день січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
влажность:
давление:
ветер: