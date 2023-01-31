31.01.2023 10:36 Рита Парфенова

Комунальні послуги повертають у зруйнований ракетою будинок в центрі Харкова

У непошкоджені ракетою під’їзди чотириповерхівки у Київському районі Харкова подали опалення й газ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.



Опалення до будинку повернули о п’ятій годині вечора 30 січня. Також у 3 та 4 під'їздах будинку відновили подачу газу для приготування їжі.



Зараз комунальники працюють над тим, шоб закрити контури та відновити подачу води до квартир.



