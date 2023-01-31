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31.01.2023  10:36   Рита Парфенова

Комунальні послуги повертають у зруйнований ракетою будинок в центрі Харкова

У непошкоджені ракетою під’їзди чотириповерхівки у Київському районі Харкова подали опалення й газ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Опалення до будинку повернули о п’ятій годині вечора 30 січня. Також у 3 та 4 під'їздах будинку відновили подачу газу для приготування їжі.

Зараз комунальники працюють над тим, шоб закрити  контури та відновити подачу води до квартир.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 29 січня в чотириповерховий житловий будинок в Київскому районі міста поцілила ракета С300, яка була випущена з території Бєлгородської області.

 


Тэги:  удар по будинку с300, опалення, газ, харків, харьков, агрессия россии
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