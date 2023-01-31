    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 січня
31.01.2023  10:20   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 січня

У період з 28 по 30 січня офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 337 осіб. Одужало 308 910 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 128 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному - в Красноградському та Куп’янському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 січня 26.01 ЖКГ Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 січня 25.01 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 січня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 