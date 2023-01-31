31.01.2023 10:20 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 січня

У період з 28 по 30 січня офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 337 осіб. Одужало 308 910 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 128 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.



Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному - в Красноградському та Куп’янському районах області.



Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.



