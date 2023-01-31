Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 січня

У період з 28 по 30 січня офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 19 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 337 осіб. Одужало 308 910 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 128 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Лозівському, по одному - в Красноградському та Куп’янському районах області.
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.
Комментариев: 0
День краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний сніг.
У останній день січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
влажность:
давление:
ветер: