30.01.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відзначається зростання захворюваності на вірусні інфекції

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 12,0%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Як повідомляють медичні фахівці, за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 4 тижні (23.01.2023 – 29.01.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 4581 особа, з них 1388 (30,3%) дітей віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 12,0%, за рахунок зростання захворюваності як серед дорослих на 12,0% так і серед дітей на 12,1%.

Показник захворюваності становить 174,97 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 4 тижні) у 4,6 рази та не перевищує показник епідемічного порогу.

На 25,8% у порівнянні з попереднім тижнем зросла кількість госпіталізованих – 263 особи проти 209, що становить 5,7% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 90 дітей (34,2%). Серед дітей кількість госпіталізованих зросла на 23,3%, серед дорослих – на 27,3%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 273,81 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському районі (151,74 на 100 тис. населення).

Станом на 29.01.2023 проти грипу щеплено 2538 осіб, з них 1901 – з груп ризику (у т.ч. 1850 медичних працівників та 45 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 5744 осіб у 1622 (28,2%) виявлено позитивні результати, з них у 1421 особи (87,6%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 67 (4,1%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 1 – вірус парагрипу, у 129 (7,9%) – вірус грипу А та 2 особи – вірус грипу В.



