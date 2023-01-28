28.01.2023 23:12 Євген Клочко
У Харкові медики повернули до життя помираючого чоловіка
Гостре порушення мозкового кровообігу стало причиною клінічної смерті 59-річного харків’янина.
Про це РЕДПОСТ
повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Як повідомили в медустанові, стан чоловіка раптово змінився на очах у його родичів, які одразу ж зателефонували на 103. Бригада швидкої допомоги у складі фельдшера Світлани Солодовидченко, фельдшера Дар'ї Мередової та водія Володимира Білова прибула на місце події вже через кілька хвилин.
Завдяки швидким та професійним діям бригади “екстренки” вдалося відновити серцево-легеневі функції пацієнта і тим самим "повернути його до життя". В подальшому чоловіка було госпіталізувано до медичного закладу.
Раніше РЕДПОСТ
вже повідомляв, що в Харківській області лікарі швидкої допомоги повернули до життя
літнього чоловіка, який впав в кому на вулиці.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0