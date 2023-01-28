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28.01.2023  23:12   Євген Клочко

У Харкові медики повернули до життя помираючого чоловіка

Гостре порушення мозкового кровообігу стало причиною клінічної смерті 59-річного харків’янина.

Новини Харкова: Медики повернули до життя чоловіка в стані клінічної смерті
 
Про це РЕДПОСТ повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Як повідомили в медустанові, стан чоловіка раптово змінився на очах у його родичів, які одразу ж зателефонували на 103. Бригада швидкої допомоги у складі фельдшера Світлани Солодовидченко, фельдшера Дар'ї Мередової та водія Володимира Білова прибула на місце події вже через кілька хвилин.
 
Завдяки швидким та професійним діям бригади “екстренки” вдалося відновити серцево-легеневі функції пацієнта і тим самим "повернути його до життя". В подальшому чоловіка було госпіталізувано до медичного закладу. 
 
Раніше РЕДПОСТ вже повідомляв, що в Харківській області лікарі швидкої допомоги повернули до життя літнього чоловіка, який впав в кому на вулиці.
 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  харьков, харків, медики, клінічна смерть
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