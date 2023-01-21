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21.01.2023  09:54   Рита Парфенова

Чоловікові, який впав в кому на вулиці, врятували життя на Харківщині

У Харківській області лікарі швидкої допомоги повернули до життя літнього чоловіка, який впав в кому на вулиці.

бригада ЕМД 1404 у складі фельдшера Інни Довбиш, м/с Інни Доценко та водія Дмитра Скрипая

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик до швидкої допомоги надійшов від перехожого, який помітив на вулиці чоловіка без свідомості та одразу зателефонував на «103».

Причиною клічної смерті 80-річного мешканця Первомайського района Харківщини стала кома нез’ясованої етиології.

Завдяки оперативній та високопрофесійній роботі бригади ЕМД 1404, яка прибула на місце, у складі фельдшера Інни Довбиш, м/с Інни Доценко та водія Дмитра Скрипай, життя чоловіка було врятовано.

Після відновлення серцево-легеневої діяльності, хворого було шпиталізовано до лікувального закладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що лікарі швидкох допомоги повернули до життя 68-річного мешканця Харківського району та 72-річного харків'янина.


Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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