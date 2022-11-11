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11.11.2022  09:40   Рита Парфенова

Харків’янка отримала друге життя завдяки лікарям швидкої

Лікарі швидкої допомоги надали вчасну та високопрофесійну допомогу жінці.

бригада ЕМД 413 у складі фельдшера Дмитра Бутенко, медсестри Антона Фиголь та водія Євгена Сукова

Про вдалу реанимацію після клиничної смерти розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомляє РЕДПОСТ.

9 листопада причиною клінічної смерті 56-річної харків‘янки стала емболія і тромбоз артерій.

Завдяки проведенню бригадою ЕМД 413 у складі фельдшера Дмитра Бутенко, медсестри Антона Фиголь та водія Євгена Сукова  успішних реанімаційних заходів жінку вдалося «повернути» до життя.

Нагадаємо, в Україні затвердили новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій.
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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