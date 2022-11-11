Харків’янка отримала друге життя завдяки лікарям швидкої

Лікарі швидкої допомоги надали вчасну та високопрофесійну допомогу жінці.
Про вдалу реанимацію після клиничної смерти розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомляє РЕДПОСТ.
9 листопада причиною клінічної смерті 56-річної харків‘янки стала емболія і тромбоз артерій.
Завдяки проведенню бригадою ЕМД 413 у складі фельдшера Дмитра Бутенко, медсестри Антона Фиголь та водія Євгена Сукова успішних реанімаційних заходів жінку вдалося «повернути» до життя.
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Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
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