17.01.2023 12:55

Під Харковом жінка народила у авто швидкої

На Харківщині здоровий хлопчик народився у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає РЕДПОСТ.

Пологи у швідкій сталися 16 січня. Бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Кармана надала акушерську допомогу 28-річній мешканці Шевченківського району Харківської області.



У спеціалізованому авто ЕМД жінка народила здорового хлопчика.

Нагадаємо, 27 жовтня у цієї ж бригади ЕМД 31-річна мешканка Шевченківського район Харківської області народила доогою до лікарні здорового хлопчика.



