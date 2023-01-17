    
Главная Новини Харкова Медицина Під Харковом жінка народила у авто швидкої
17.01.2023  12:55   

Під Харковом жінка народила у авто швидкої

На Харківщині здоровий хлопчик народився у кареті швидкої допомоги.

https://www.facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh/posts/pfbid02tqreB9VSqiunjetd5uTAaEQfSxJpFakxd6zndNp3AgxrHyTDpSTN1SpGf6dMHJAkl?__cft__[0]=AZUjUYElED10syhpliklGIOf46X6N5d0jqd4SGQilFxhmOarnzLQwGiid39ZLqTXb-lKO5K5P4BmCsaG7UR8wzNZjNuU_1xERqThNHKPKCCbqmSmniEfSx-sMV5zCgVM55vXEStgm_Cqq2dEphVXHsSpczCq73M1T-enhlPJDQ0cLDn5avwFjlTndN77jIxmKmg&__tn__=%2CO*F

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає РЕДПОСТ.

Пологи у швідкій сталися 16 січня. Бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Кармана надала акушерську допомогу 28-річній мешканці Шевченківського району Харківської області.

У спеціалізованому авто ЕМД жінка народила здорового хлопчика.

Нагадаємо, 27 жовтня у цієї ж бригади ЕМД 31-річна мешканка Шевченківського район Харківської області народила доогою до лікарні здорового хлопчика.


Тэги:  скорая, роды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Медицина Харків’янка отримала друге життя завдяки лікарям швидкої 28.10 Медицина Під Харковом швидка не довезла породіллю до лікарні. 05.07 Медицина Геолокация в телефоне помогла врачам скорой помощи спасти мужчину под Харьковом
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 