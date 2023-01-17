Під Харковом жінка народила у авто швидкої

На Харківщині здоровий хлопчик народився у кареті швидкої допомоги.
Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає РЕДПОСТ.
Пологи у швідкій сталися 16 січня. Бригада ЕМД 2310 у складі фельдшера Віталіни Лелюк та водія Олександра Кармана надала акушерську допомогу 28-річній мешканці Шевченківського району Харківської області.
У спеціалізованому авто ЕМД жінка народила здорового хлопчика.
Нагадаємо, 27 жовтня у цієї ж бригади ЕМД 31-річна мешканка Шевченківського район Харківської області народила доогою до лікарні здорового хлопчика.
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