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17.01.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області (фото)

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
У поліції повідомили, що під ворожим вогнем мешканці області щодня втрачають своє особисте майно, пошкоджень зазнають об’єкти життєдіяльності, заклади торгівлі та освіти, комунальні комунікації. Минулої доби в результаті злочинних дій військових рф постраждали дві людини.
 
Протягом 16 січня ворог продовжував гатити з усіх видів озброєння по містах та селах прикордонних районів. 
 
До органів поліції надійшло кілька повідомлень про серію обстрілів міста Куп’янська. Через вибухи снарядів поранення отримала 64-річна місцева мешканка. Ще один житель міста 41-річний чоловік із травмами був доставлений до лікарні. 
 
Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджень зазнали два багатоквартирні та кілька приватних будинків, уламки снарядів потрощили дахи, паркани,  вибили вікна та двері. Від прямих влучень снарядів одне домоволодіння повністю зруйноване. 
 
Харківська область
 
Упродовж дня ворог постійно накривав вогнем з мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти на Харківському та Чугуївському напрямках. 
 
В зоні ураження опинилися місто Вовчанськ, села Білий Колодязь, Стариця, Нескучне, Білий Колодязь, Лісне, Стрілеча, Красне, Тернова, Плетенівка, Огірцеве та смт Вільча.  Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали приватні домоволодіння, вибухи завдали шкоди господарчим прибудовам. Під удар потрапили приміщення промислового об’єкту та медичного закладу.  
 
Харківська область
 
Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Золочівську громаду.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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