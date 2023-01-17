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17.01.2023  12:16   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 січня

У період з 14 по 16 січня офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 135 осіб. Одужало 308 776 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 74 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 8 осіб (із них 6 - мешканці міста Харкова). П’ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, один - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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