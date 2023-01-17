17.01.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули складну аварію

Ремонтні роботи проводились у Київському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Ремонтники комунального підприємства «Харківводоканал» оперативно усунули аварійну ситуацію на зруйнованих вибухом мережах водопостачання на вулиці Шевченка.

Як повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін, у ході проведення комплексу відновлювальних заходів були здійснені масштабні земляні роботи, а також замінено понад 40 погонних метрів трубопроводу діаметром 300 мм.

«Для збереження цілісності міської інфраструктури перекладку провели методом санації. Бригади АВР доклали всіх зусиль для ліквідації аварійної ситуації в найкоротший термін. І, незважаючи на певні труднощі, вчасно впоралися із відповідальним завданням. Після завершення ремонтних робіт територію упорядкували», - поінформував Віталій Чупандін.

Загалом, учора бригади комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 13 пошкоджень на ділянках трубопроводів і упорядкували 10 оглядових колодязів.

Сьогодні, 17 січня, ремонтники усувають 18 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце, точну адресу і надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



