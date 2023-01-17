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17.01.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

Харків’янин став призером Універсіади-2023

В американському Лейк-Плесіді проходить зимова Універсіада-2023.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Повідомляється, що збірна України здобула першу медаль змагань у американському Лейк-Плесіді. 
 
Українські біатлоністи Степан Кінаш (Харків) та Юлія Городна (Львів) стали бронзовими призерами на Універсіаді-2023, що проходить в американському Лейк-Плесіді.
 
У змішаній одиночній естафеті Кінаш та Городна всю гонку йшли у топ-3, незважаючи на штрафне коло, на яке настріляла Юлія. Після заключної стрільби Кінаш вийшов на дистанцію другим, але на трасі поступився французу в швидкості.
 
Попри це наша команда зуміла увійти до трійки призерів, пропустивши вперед лише суперників з Чехії (0+3), яким програла 41,9 та Франції (0+10), яким поступилася 4,4 секундами.
 
Нагадаємо, у Харкові презентували календар «Харків – місто Героїв».
 

Источник:   Kharkiv SPORT City.
 Тэги:  харьков, спорт
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