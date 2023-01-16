16.01.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові презентували календар «Харків – місто Героїв»

Презентація календаря відбулася 16 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що календар «Харків – місто Героїв» створено за мотивами героїчних буднів підрозділів ДСНС.

Представлений календар став ще однією роботою в рамках проєкту «Герої без зброї»

Ініціатором ідеї, що має на меті популяризацію героїв, які не тримають в руках зброю, стала Юлія Клименюк. У вересні за її безпосередньої участі був створений унікальний аркуш з 9-ма марками, сюжетом для яких також стали подвиги харківських рятувальників.

Над створенням календаря працювали благодійні фонди «Фармрух» та «Бути собою».

«Завдяки спільним зусиллям волонтерів про важливу і небезпечну роботу харківських рятувальників дізнаються ще більше людей, зокрема, за кордоном.

Сьогодні під час презентації декілька примірників цього календаря власноруч підписав очільник Харківського гарнізону ДСНС Олександр Волобуєв. Саме вони призначені для наших іноземних партнерів, які впродовж майже 11 місяців війни невтомно допомогають рятувальникам, забезпечуючи потреби в спеціальній техніці та рятувальному оснащенні.

Користуючись нагодою, Олександр Васильович вкотре подякував волонтерам і благодійникам за неоціненну підтримку харківської пожежно-рятувальної служби ДСНС і побажав всім найскорішої перемоги над ворогом»,-розповіли в ДСНС.



