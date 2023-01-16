16.01.2023 15:57
Жінка під Харковом підтримувала окупантів та поповнювала грошима казну РФ
Співпрацювала з ворогом та агітувала колег працювати на державу-агресорку жінка під Харковом
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, старший державний інспектор Куп’янської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Харківській області добровільно перейшла на бік ворога під час окупації російськими військовими м. Куп’янськ, пройшла співбесіду, атестацію та отримала посаду в так званій «Налоговой службе Харьковской области.
Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів з місцевих мешканців окупованої території.
Крім того, жінка закликала своїх колег працевлаштуватись до незаконного податкового органу та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.
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