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16.01.2023  15:57   

Жінка під Харковом підтримувала окупантів та поповнювала грошима казну РФ

Співпрацювала з ворогом та агітувала колег працювати на державу-агресорку жінка під Харковом

Підтримувала окупантів та поповнювала грошима казну РФ жінка під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, старший державний інспектор Куп’янської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Харківській області добровільно перейшла на бік ворога під час окупації російськими військовими м. Куп’янськ, пройшла співбесіду, атестацію та отримала посаду в так званій «Налоговой службе Харьковской области. 
 
 
Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів з місцевих мешканців окупованої території.
 
Крім того, жінка закликала своїх колег працевлаштуватись до незаконного податкового органу та співпрацювати з окупаційною адміністрацією. 
 
Нагадаємо, раніше ми писали про посадовця поліції, який радо зустрів та допомагав окупантам
 
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Тэги:  предательство, харьков
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