16.01.2023 15:57

Жінка під Харковом підтримувала окупантів та поповнювала грошима казну РФ

Співпрацювала з ворогом та агітувала колег працювати на державу-агресорку жінка під Харковом

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, старший державний інспектор Куп’янської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Харківській області добровільно перейшла на бік ворога під час окупації російськими військовими м. Куп’янськ, пройшла співбесіду, атестацію та отримала посаду в так званій «Налоговой службе Харьковской области.

Підозрювана забезпечувала адміністрування платежів з місцевих мешканців окупованої території.

Крім того, жінка закликала своїх колег працевлаштуватись до незаконного податкового органу та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

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