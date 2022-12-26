У Харкові викрили агентку ФСБ (фото)

Поліція Харкова викрила громадянку України, яка вербувала колаборантів.
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День непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).
Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ зі снігом йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
У низці країн Британської співдружності сьогодні відзначається Boxing Day — День подарунків або, у буквальному перекладі, День коробок.
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