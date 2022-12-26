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26.12.2022  17:58   Дмитро Колонєй

У Харкові викрили агентку ФСБ (фото)

Поліція Харкова викрила громадянку України, яка вербувала колаборантів.

Розшукують агентку ФСБ правоохоронці Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, ще в жовтні слідчі управління скерували до суду справу по «агенту ФСБ» - мешканцю Харкова, який передавав росіянам дані про об’єкти ЗСУ. Але розслідування продовжувалось - і слідчі встановили жінку, пов’язану з ФСБ, яка завербувала цього харків’янина.
 
  • Встановлено, що Людмила - уродженка Донецьку, у 2014 році вона працювала медсестрою на боці так званої «днр». Після цього переїхала до Москви та працює на служби розвідки країни-агресорки - в тому числі вербує українців для отримання координат та даних по переміщенню військових на території України.
Розшукують агентку ФСБ правоохоронці Харкова
 
Підозра за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 виписана заочно та вручена її сину - він не згоден з проросійськими поглядами матері. Сама зрадниця оголошена в розшук.
 
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що у Харкові судитимуть чоловіка, який співпрацював з ворогом.
 
Источник:   Фейсбук/Сергій Болвінов
 Тэги:  предательство, агент фсб, харьков
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