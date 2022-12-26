    
Главная Новини Харкова Суспільство Укренерго спростувала фейкову інформацію
26.12.2022  18:15   Віталій Хінєвіч

Укренерго спростувала фейкову інформацію

Фейкова інформація поширилась в соціальних мережах.

фейк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що в соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву  сторінку нашої компанії.
 
"Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією. Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них  енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему.
 
Також нагадуємо, що Укренерго має лише одну офіційну сторінку в Фейсбук, і лише один офіційний телеграм-канал.
 
Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам»,- зазначили в Укренерго.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  укренерго
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 ЖКГ В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі 20.11 Суспільство Укренерго застерігає українців від використання фейкого телеграм-каналу 17.11 Суспільство Укренерго попереджає українців про фейкову інформацію
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 