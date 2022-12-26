26.12.2022 18:15 Віталій Хінєвіч

Укренерго спростувала фейкову інформацію

Фейкова інформація поширилась в соціальних мережах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що в соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії.

"Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією. Нагадаємо, аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему.

Також нагадуємо, що Укренерго має лише одну офіційну сторінку в Фейсбук , і лише один офіційний телеграм-канал

Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам»,- зазначили в Укренерго.