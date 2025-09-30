    
30.09.2025  13:40   Рита Парфенова

Харків’янам нагадали, коли слід економити електроенергію

Енергетики закликають жителів області раціонально користуватися електроприладами у вечірні години, аби знизити навантаження на мережу.

відключення світла

Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Станом на ранок 30 вересня воно було на 8,5% вищим, ніж у той же час напередодні. Причиною стала хмарна погода з дощем на всій території України, що знизило ефективність побутових сонячних станцій.

Фахівці наголошують: з 18:00 до 21:00 не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів, оскільки саме в цей час споживання традиційно сягає пікових значень. Наприклад, вчорашній вечірній максимум був на 4,8% вищим, ніж у попередню п’ятницю.

Нині енергосистема України поступово відновлюється після масованих атак рф. Роботи з ремонту об’єктів тривають, але ситуація може змінюватися, тому споживачів просять стежити за оновленнями на сайтах та у соцмережах своїх операторів розподілу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з плановим ремонтом електричного обладнання 1 та 2 жовтня у Дергачівській громаді діятимуть графіки відключення.
Тэги:  електроенергія, укренерго, харків
