07.10.2025 08:35 Рита Парфенова

«Ми не здамося, навіть попри удари ворога», – енергетики Харківщини звернулися до споживачів

Працівники енергетичної галузі опублікували звернення до мешканців області, у якому розповіли про наслідки атак і пообіцяли продовжувати роботу попри обстріли.



Фото: АТ «Харківобленерго»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

«Дорогі наші споживачі! – звернулися енергетики Харківщини. – Ворог продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі області. Нам боляче дивитися, як те, що покоління енергетиків будували десятиліттями, знищується за хвилини».

Вони наголосили, що попри руйнування енергосистеми не планують здаватися. «Ми маємо великий багаж професійних знань, досвіду, винахідливості – і робимо все можливе та неможливе, щоб забезпечити вас електрикою та теплом», – зазначили працівники підприємства.

Енергетики зізналися, що розуміють труднощі, з якими стикаються мешканці регіону. «Ми знаємо, що ви втомилися від обстрілів, невпевненості та постійних тривог за рідних. Але ми закликаємо триматися», – наголосили вони.

Наприкінці звернення енергетики подякували харків’янам за підтримку: «Разом ми все витримаємо, як уже доводили не раз. Вірте в нас і ніколи не втрачайте надії. Добро переможе! Слава Україні!»

