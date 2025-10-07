    
07.10.2025  08:26   Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбулося понад 30 боєзіткнень

Бої тривали на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках — українські сили оборони відбили численні штурми ворога.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки, а також у напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили 11 атак, які українські захисники відбили поблизу Куп’янська, Редьківки та в напрямку Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч проти 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, використавши ударні безпілотники.
Тэги:  генштаб, ариія, харків, агрессия россии
