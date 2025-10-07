    
Надзвичайні події У Харкові вночі зафіксували 25 ударів дронами по Немишлянському району: фото та відео ДСНС
07.10.2025  07:53   Рита Парфенова

У Харкові вночі зафіксували 25 ударів дронами по Немишлянському району: фото та відео ДСНС

Внаслідок нічної атаки на Харків пошкоджене цивільне підприємство. Загиблих і постраждалих немає.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч проти 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Харків, використавши ударні безпілотники.

Під вогонь потрапив Немишлянський район міста, куди окупанти спрямували 25 дронів типу «шахед», сповістив інформацію Ситуаційного центру міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок ударів сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи, медики та піротехніки ДСНС.

За попередніми даними, ніхто не загинув і не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 жовтня російська армія атакувала Харків ударними дронами.
 

Тэги:  пожежа, дснс, обстріл, харків, агрессия россии
В этот день 

 
 

