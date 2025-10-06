06.10.2025 08:45 Рита Парфенова

Нічна атака на Харків 5 жовтня: дрони «Герань-2» і «Ланцет» поранили чоловіка та зруйнували будинки (фото)

Російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками. Слідство кваліфікувало обстріли як воєнний злочин.



Фото: Прокуратура Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Увечері 5 жовтня російська армія атакувала Харків ударними дронами. За даними слідства, атака тривала з 22:45 до 23:30.

У Новобаварському районі внаслідок влучань безпілотників «Герань-2» виникла пожежа на території одного з об’єктів, пошкоджено понад десять житлових будинків і кілька автомобілів. Поранення отримав 63-річний чоловік, ще троє місцевих жителів зазнали гострої стресової реакції.

Близько 23:30 вибух пролунав у Шевченківському районі, де зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, імовірно дрона типу «Ланцет».

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки атаки. Досудове розслідування ведеться за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

