    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нічна атака на Харків 5 жовтня: дрони «Герань-2» і «Ланцет» поранили чоловіка та зруйнували будинки (фото)
06.10.2025  08:45   Рита Парфенова

Нічна атака на Харків 5 жовтня: дрони «Герань-2» і «Ланцет» поранили чоловіка та зруйнували будинки (фото)

Російські війська вдарили по Харкову ударними безпілотниками. Слідство кваліфікувало обстріли як воєнний злочин.


Фото: Прокуратура Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Увечері 5 жовтня російська армія атакувала Харків ударними дронами. За даними слідства, атака тривала з 22:45 до 23:30.
 
У Новобаварському районі внаслідок влучань безпілотників «Герань-2» виникла пожежа на території одного з об’єктів, пошкоджено понад десять житлових будинків і кілька автомобілів. Поранення отримав 63-річний чоловік, ще троє місцевих жителів зазнали гострої стресової реакції.
 
Близько 23:30 вибух пролунав у Шевченківському районі, де зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, імовірно дрона типу «Ланцет».
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки атаки. Досудове розслідування ведеться за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок влучань у Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, а у Шевченківському районі загорівся автомобіль.
 
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
