06.10.2025 09:00 Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбулося майже 40 боєзіткнень — ворог активізувався на Південно–Слобожанському напрямку

Російські війська продовжують штурмові дії на Харківському напрямку. Найбільш напружена ситуація залишається поблизу Вовчанська та Куп’янська.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби українські захисники відбили 31 атаку російських військ на Південно–Слобожанському напрямку. Бойові зіткнення тривали в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім спроб штурму. Сили оборони успішно відбили атаки противника поблизу населених пунктів Куп’янськ і Петропавлівка, не допустивши просування окупантів углиб української території.

