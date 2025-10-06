На Харківщині за добу відбулося майже 40 боєзіткнень — ворог активізувався на Південно–Слобожанському напрямку

Російські війська продовжують штурмові дії на Харківському напрямку. Найбільш напружена ситуація залишається поблизу Вовчанська та Куп’янська.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Минулої доби українські захисники відбили 31 атаку російських військ на Південно–Слобожанському напрямку. Бойові зіткнення тривали в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.
На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім спроб штурму. Сили оборони успішно відбили атаки противника поблизу населених пунктів Куп’янськ і Петропавлівка, не допустивши просування окупантів углиб української території.
