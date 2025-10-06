    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині за добу відбулося майже 40 боєзіткнень — ворог активізувався на Південно–Слобожанському напрямку
06.10.2025  09:00   Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбулося майже 40 боєзіткнень — ворог активізувався на Південно–Слобожанському напрямку

Російські війська продовжують штурмові дії на Харківському напрямку. Найбільш напружена ситуація залишається поблизу Вовчанська та Куп’янська.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби українські захисники відбили 31 атаку російських військ на Південно–Слобожанському напрямку. Бойові зіткнення тривали в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім спроб штурму. Сили оборони успішно відбили атаки противника поблизу населених пунктів Куп’янськ і Петропавлівка, не допустивши просування окупантів углиб української території.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ зупинили 20 штурмів загарбників на Харківщині.
Тэги:  генштаб, армія, харків, аргессия россии
