    
Главная Новини Харкова Армія ЗСУ зупинили 20 штурмів загарбників на Харківщині
05.10.2025  19:28   Дмитро Колонєй

ЗСУ зупинили 20 штурмів загарбників на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 5 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Зупинили 20 штурмів загарбників українські оборонці: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ятнадцять атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, за яким принципом викликатимуть чоловіків у ТЦК.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 Освіта На Харківщині вчителі отримають додаткову доплату 05.10 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини загасили десять пожеж, спричинених ворожими ударами 05.10 Армія На Харківщині Сили оборони відбили 16 атак росіян
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 