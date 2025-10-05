    
05.10.2025  17:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо, кого буде викликати ТЦК

Про це поінформували у Раді резервістів Сухопутных військ.


Як повідомляє РЕДПОСТ,  у  Ради резервістів Сухопутних військ розповіли, що ТЦК викликатиме тих, хто ходив на вибори через те, що для того, щоб мобілізація була ефективною, вона повинна спиратися на якусь інформаційну базу Найточніший і найповніший — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це допомагатиме швидше діяти на місцях
 
Тэги:  мобілізація, тцк
