05.10.2025 16:09

Ви стали щитом Харкова та символом незламності нашого народу - Ігор Терехов

Привітання мера Харкова Ігоря Терехова з Днем територіальної оборони України.



Ви стали щитом Харкова та символом незламності нашого народу - Ігор Терехов



«Шановні воїни територіальної оборони!

З першого дня повномасштабного вторгнення ви стали щитом Харкова, опорою для всією України та символом незламності нашого народу. Ви взяли на себе надважку, але почесну місію - боронити рідну землю, захищати кожну вулицю та кожен дім. Ми вистояли завдяки вам!

Дякую кожному з вас за відвагу, стійкість і готовність боротися проти ворога до останнього. Нехай ваші сила та мужність ніколи не згасають! Бажаю міцного здоров’я, надійного тилу та якнайшвидшої Перемоги!».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram