05.10.2025  16:09   

Ви стали щитом Харкова та символом незламності нашого народу - Ігор Терехов

Привітання мера Харкова Ігоря Терехова з Днем територіальної оборони України.


«Шановні воїни територіальної оборони!
 
З першого дня повномасштабного вторгнення ви стали щитом Харкова, опорою для всією України та символом незламності нашого народу. Ви взяли на себе надважку, але почесну місію - боронити рідну землю, захищати кожну вулицю та кожен дім. Ми вистояли завдяки вам! 
 
Дякую кожному з вас за відвагу, стійкість і готовність боротися проти ворога до останнього. Нехай ваші сила та мужність ніколи не згасають! Бажаю міцного здоров’я, надійного тилу та якнайшвидшої Перемоги!».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов привітав освітян міста із професійними святами.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків, день тро
