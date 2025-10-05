05.10.2025 15:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині вчителі отримають додаткову доплату

Які гроші нададуть освітянам на Харківщині розповіла очільниця Уряду.



Фото: Дмитро Колонєй

Як повідомляє РЕДПОСТ , як зазначила Юлія Свириденко, у час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь — тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна — в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях".

Тому відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Воно стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Харківської, а ткож

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Луганської,

Миколаївської,

Сумської,

Херсонської та

Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року.

У бюджеті на 2026 рік Уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.

Розповіла про ці та інші підтримки від Уряду вчителям-учасникам національної Премії Global Teacher Prize Ukraine. Це 10 педагогів з різних регіонів України, багато спільних проблем і викликів шкільної освіти у час війни.