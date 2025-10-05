05.10.2025 11:37 Дмитро Колонєй

Харків'янин став найкращим вчителем України (фото)

Це перша перемога харків'янина за історію конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2025.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Києві нагородили переможців національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Головну нагороду, вперше за історію національного конкуру отримав учитель біології Харківського наукового ліцею «Обдарованість» Руслан Шаламов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Руслан Шаламов має понад 30 років педагогічного досвіду та звання заслуженого вчителя України. За час своєї роботи він підготував понад два десятки переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних олімпіад, турнірів і конкурсів.

У своїй діяльності педагог поєднує глибокий науковий підхід із сучасними освітніми практиками, активно впроваджує інноваційні методи навчання. Його наукові інтереси охоплюють біохімію, паразитологію, походження життя та розробку компетентнісних завдань для учнів.

Харківський педагог є автором навчальних програм, підручників і посібників із біології, бере участь у створенні державних освітніх стандартів, розробляє навчальні матеріали та інтелектуальні ігри для школярів. Він також заснував Творче об’єднання «Соняшник», яке організовує пізнавальні змагання та конкурси для дітей з усієї України.

Руслан Шаламов став найкращим серед тисяч педагогів країни, отримавши головний приз – 1 мільйон гривень на реалізацію власного освітнього проєкту.