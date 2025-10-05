    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Надзвичайники попереджають про погіршення погоди на Харківщині
05.10.2025  11:04   Дмитро Колонєй

Надзвичайники попереджають про погіршення погоди на Харківщині

Прогноз фахівців про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, рятувальники звертають увагу на прогноз синоптиків про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 5 жовтня 2025 року                                                                                         
Так, вдень 5 жовтня по місту та області очікується гроза.
 
Надзвичайники закликають жителів міста та області  бути уважними та обережними.
 
I рівень небезпечності, жовтий.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 5 жовтня 2025 року.
 
Тэги:  прогноз, погода, харків, допомога, поради
