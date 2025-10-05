    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 жовтня
05.10.2025  10:31   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 жовтня

Який радіаційний фон у Харкові на 4 жовтня 2025 року, розповіли фахівці

Стало відомо, який радіаційний фон в Харкові та області на 5 жовтня 2025 року: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 жовтня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) становить:
 
  • Золочів - 13
  • Харків - 12
  • Богодухів - 12
  • Коломак - 15
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги - 12
  • Слобожанське - 13
  • Куп’янськ - 14
  • Берестин - 11
  • Лозова - 14
  • Ізюм - 15
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 4 жовтня 2025 року.

 

