05.10.2025  10:04   Дмитро Колонєй

В Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради

Відповідне розпорядження підписав мер Харкова Ігор Терехов.а


Як повідомляє РЕДПОСТ, 6 жовтня 2025 року в дистанційному режимі відбудеться сорок шоста позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання. Початок сесії - об 11:00.
 
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. 
 
 
