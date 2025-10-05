05.10.2025 09:36 Дмитро Колонєй

Для освіти Харкова немає слова «неможливо» - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав освітян міста із професійними святами.



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до освітян міста з нагоди Всесвінього дня вичтеля та Дня працівників освіти:

Дорогі вчителі!

Освіта - завжди початок. З неї виростає людина, формується нація, народжується цивілізація. Вона дає більше, ніж знання: закладає характер і цінності, які стають компасом і рушієм суспільства у найважчі часи.

Від першої літери у зошиті до першого дорослого рішення - все починається зі школи, з уроку, з учителя. Там, де є навчання, є життя і є майбутнє.

Харків завжди це розумів. Але саме війна показала, наскільки незламною може бути наша освітня спільнота. У 2022-му ви навчали дітей у підвалах. З 2023-го з таким самим запалом увійшли до класів першої у світі метрошколи. А вже з 2024-го і до сьогодні працюєте в нових підземних школах. Усе це доводить одне: для освіти Харкова немає слова «неможливо».

Та головне - ви залишилися з дітьми, навчаєте їх офлайн та онлайн, постійно на звʼязку з тими учнями, котрі зараз вимушено мешкають далеко від дому.

І так, я знаю, в яких умовах вам доводиться працювати: під звуки тривоги, без світла, після безсонних ночей. Але ви все одно йдете до дітей. І створюєте для них таку атмосферу, що вони люблять школу, люблять навчання і почуваються в безпеці.

Дякую вам за це, наші найкращі, і вітаю з вашим святом! З Днем учителя!

