    
Главная Новини Харкова Влада Для освіти Харкова немає слова «неможливо» - Ігор Терехов
05.10.2025  09:36   Дмитро Колонєй

Для освіти Харкова немає слова «неможливо» - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав освітян міста із професійними святами.


Для освіти Харкова немає слова «неможливо» - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до освітян міста з нагоди Всесвінього дня вичтеля та Дня працівників освіти:
 
Дорогі вчителі!
 
Освіта - завжди початок. З неї виростає людина, формується нація, народжується цивілізація. Вона дає більше, ніж знання: закладає характер і цінності, які стають компасом і рушієм суспільства у найважчі часи.
 
Від першої літери у зошиті до першого дорослого рішення - все починається зі школи, з уроку, з учителя. Там, де є навчання, є життя і є майбутнє.
 
Харків завжди це розумів. Але саме війна показала, наскільки незламною може бути наша освітня спільнота. У 2022-му ви навчали дітей у підвалах. З 2023-го з таким самим запалом увійшли до класів першої у світі метрошколи. А вже з 2024-го і до сьогодні працюєте в нових підземних школах. Усе це доводить одне: для освіти Харкова немає слова «неможливо».
 
Та головне - ви залишилися з дітьми, навчаєте їх офлайн та онлайн, постійно на звʼязку з тими учнями, котрі зараз вимушено мешкають далеко від дому.
 
І так, я знаю, в яких умовах вам доводиться працювати: під звуки тривоги, без світла, після безсонних ночей. Але ви все одно йдете до дітей. І створюєте для них таку атмосферу, що вони люблять школу, люблять навчання і почуваються в безпеці.
 
Дякую вам за це, наші найкращі, і вітаю з вашим святом! З Днем учителя!
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Влада Ігор Терехов: Ми живемо на межі фронту, але залишаємося містом життя 04.10 Влада Ігор Терехов: Я відстоюватиму кожен харківський університет 04.10 Влада Ігор Терехов: Прифронтові громади потребують більшої підтримки на освіту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 