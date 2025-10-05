05.10.2025 09:06 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини загасили десять пожеж, спричинених ворожими ударами
Оперативна ситуація по Харківщині на 5 жовтня 2025 року від ДСНС.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 4 по 5 жовтня харківські рятувальники здійснили 69 оперативних виїздів:
47 – на ліквідацію пожеж, 10 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
3 – проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
11 – на допомогу населенню;
8 – інші виїзди.
Надзвичайники залучались до гасіння 10 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області:
Вночі російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Донецької громади Ізюмського району. В селі Дальня Шебелинка горіла трава на відкритій місцевості на площі 2 га.
У селі Вербівка горіла трава на площі 200 м.кв.
У селі Шипувате Куп’янського району зафіксовані влучання в лісосмугу, внаслідок чого виникла пожежа площею 1,5 га.
Продовжується боротьба з пожежами у екосистемах:
Ліквідовано 27 пожеж на загальній площі близько 25 га.
Триває ліквідація 8 лісових пожеж на території Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів області на загальній площі 64 га.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.
