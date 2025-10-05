    
05.10.2025  08:27   Дмитро Колонєй

Загарбники завдали ударів по 13 селищах Харківщини, загинула людина

Оперативна ситуація по Харківщині на 5 жовтня 2025 року від ХОВА.


Загарбники завдали ударів по 13 селищах Харківщини, загинула людина
 
Протягом минулої доби ворог атакував 13 мирних населених пунктів області, застосовуваши, як повідомляє РЕДПОСТ
 
  • 2 КАБ; 
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
 
Обстріл села Гусинка Кіндрашівської громади забрав життя 57-річної жінки.
 
у Куп'янському районі пошкоджено
  • 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка),
  • 5 автомобілів, господарчу споруду (с. Середній Бурлук),
  • приватний будинок (с. Лісна Стінка);
у Богодухівському районі пошкоджено
  • приватний будинок (с. Івашки).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 238 людей. Залишилися 86 людей. 
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6078 людей.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 16 атак росіян на Харківщині.
 
В этот день 

 
 

