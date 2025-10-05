    
05.10.2025  08:08   Дмитро Колонєй

На Харківщині Сили оборони відбили 16 атак росіян

Оперативна ситуація по Харківщині на 5 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки.
  • На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав історію гвардійця Слобожанської бригади «Скіф» з позивним «Мохіто».

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
