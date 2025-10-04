    
04.10.2025  14:30   Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 жовтня 2025 року радіаційний фон  (мкР/год) становить:

  • Харків - 11
  • Золочів - 12
  • Богодухів - 13
  • Коломак - 16
  • Великий Бурлук - 13
  • Печеніги - 11
  • Слобожанське - 15
  • Куп’янськ - 11
  • Берестин - 13
  • Лозова - 13
  • Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 3 жовтня 2025 року.

Тэги:  радіація, харків
