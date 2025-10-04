    
Главная Новини Харкова Освіта Харків став першим містом в Україні, яке облаштувало підземні школи
04.10.2025  13:20   Віталій Хіневич

Харків став першим містом в Україні, яке облаштувало підземні школи

Місто ділиться досвідом організації навчання з іншими прифронтовими громадами.

 
Як написав міський голова Ігор Терехов у статті для газети «ІнфоСіті», місто готове й надалі ділитися своїми напрацюваннями, адже за час повномасштабної війни Харків пройшов значний шлях - від невеликих класів у метрошколі до десятків тисяч дітей, які мають можливість відвідувати навчальні заклади офлайн у змішаному форматі, передає РЕДПОСТ.
 
Мер зазначив, що загалом у місті працює 18 безпечних освітніх локацій: сім підземних шкіл (три з них відкрили цього року), шість станцій метро з класами та укриття, облаштовані на базі закладів освіти. В комбінованому форматі зараз навчається понад 17,6 тис. дітей - це у 22 рази більше, ніж два роки тому. Ще три підземні школи планують відкрити на початку 2026 року.
 
«Харків показує: в надскладних умовах ми можемо відновлювати, будувати, вдосконалювати та створювати безпечні й комфортні умови для навчання дітей. Це точно не дешево, це точно не легко з точки зору технічних рішень, але це можна і потрібно робити. Шукати партнерів, залучати додаткове фінансування - все, щоб діти могли повноцінно навчатися», - наголосив Ігор Терехов.
 
