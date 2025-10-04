04.10.2025 11:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Я відстоюватиму кожен харківський університет

Міська влада вірить у потенціал української молоді та вважає своїм завданням створювати умови для її розвитку в Харкові.



Про це міський голова Ігор Терехов розповів газеті «ІнфоСіті», передає РЕДПОСТ.

За його словами, важливо не лише закликати студентів повертатися, а й конкретними діями демонструвати, що Харків чекає на них.

«Якщо ми покажемо, що обираємо нашу молодь, то вона теж обере нас. Саме тому я буду відстоювати кожен харківський університет, кожен заклад освіти», - зазначив мер.

Ігор Терехов розповів, що в місті готуються до повернення студентів до очного навчання. Зокрема, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та Харківський національний медичний університет облаштовують великі укриття, здатні одночасно прийняти кілька тисяч студентів.

Зараз у ХНМУ вже працює гібридний формат: практичні заняття проводяться офлайн, лекції - онлайн. За словами мера, у медичному університеті облаштовано 10 укриттів, розрахованих на 2,5 тис. осіб.

