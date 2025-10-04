    
04.10.2025  10:25   Віталій Хіневич

У Харкові готуються до будівництва підземного дитсадка

Питання доступу до дошкільної освіти для прифронтових громад залишається критичним.


У Харкові готуються до будівництва підземного дитсадка
Про це міський голова Ігор Терехов заявив газеті «ІнфоСіті», передає РЕДПОСТ
 
За його словами, в місті розробили проєкт безпечного дитячого садка, реалізація якого потребуватиме значних ресурсів і часу.
 
«Такий дитсадок коштуватиме дорожче, ніж школи, які ми будуємо з урахуванням всіх вимог безпеки. Та це буде унікальний для України проєкт, і ми його обов’язково реалізуємо», - наголосив Ігор Терехов.
 
Мер розповів, що зараз для дітей 5-6 років у Харкові організовані заняття у так званих «метросадочках». Вихователі працюють з малечею у вихідні дні в обладнаних безпечних приміщеннях, що дозволяє підготувати дітей до школи.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов заявив, що прифронтові громади потребують більшої підтримки на освіту
