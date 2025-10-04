    
04.10.2025  11:05   Віталій Хіневич

У районах Харківської області відновлюють електропостачання

Тимчасово без енергопостачання були 4 населені пункти у Лозівському районі та один - у Чугуївському.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У Чугуївському районі відновили електропостачання після ворожого обстрілу. 
 
Також жителям Лозівського району відновили електропостачання. 
 
На цей час населені пункти, які були знеструмлені внаслідок ворожої атаки, знову зі світлом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував 9 населених пунктів Харківщини.
 
Тэги:  жкг, харків
