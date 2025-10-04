У районах Харківської області відновлюють електропостачання

Цей день ідеальний для творчості та кохання, але не для рутинної роботи. Ви можете легко піддатися емоціям через компліменти або жартівливі зауваження. Ідеї, що прийдуть сьогодні, будуть цінними, проте реалізувати їх краще пізніше.